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تهدئة بين الاحتلال والمقاومة في غزة تدخل حيز التنفيذ

منذ 3 ساعات

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غزة- قال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن اتفاق تهدئة بدأ سريانه في تمام الساعة 11:30 من الليلة الماضية، بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر لوكالة “صفا” الفلسطينية أن الاتفاق تم بشكل متزامن برعاية مصرية وأممية، مؤكدا أن حركة الجهاد الإسلامي ملتزمة بالاتفاق ما التزم الاحتلال به.

وشهد قطاع غزة جولة تصعيد عقب قتل الاحتلال مقاومًا من السرايا فجر 23 فبراير/ شباط قرب السياج الأمني شرقي خانيونس، والتمثيل بجثّته واختطافها.

وردّت المقاومة على الجريمة الإسرائيلية بقصف مدينتي عسقلان ونتيفوت وغلاف غزة بأكثر من 50 صاروخًا، فيما قصف الاحتلال مواقع للمقاومة في غزة، وموقعًا لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق، الأمر الذي أدى لاستشهاد مقاومين اثنين من السرايا في العاصمة السورية.

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