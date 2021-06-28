تهديدات لرافا بنيتيز لاحتمالية تعاقده مع إيفرتون

لندن – تعرض الإسباني رافا بنيتيز لتهديدات بسبب احتمالية تعاقده مع إيفرتون كمدرب جديد له، عبر لافتة كتب عليها: نعلم أين تقيم. لا توقّع”.

وتم تعليق اللافتة، التي انتشرت بشكل واسع على شكبات التواصل الاجتماعي قرب مقر إقامة بنيتيز، الذي يعيش في المدينة الإنجليزية منذ الفترة التي تولي فيها تدريب ليفربول.

وتعد هذه الحقبة تحديدا في مسيرة بنيتيز السبب في المتاعب والمشكلات التي تلاحقه منذ تداول شائعات بشأن تعاقده مع إيفرتون، غريم ليفربول في المدينة الإنجليزية.

ومنذ بضعة أسابيع ظهرت لافتات معلقة على أسوار جوديسون بارك، الملعب الرئيسي لهذا النادي، تتضمن رسائل تهديد ضد المدرب الإسباني. – (إفي)