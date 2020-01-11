تهيأ.. استعد.. العب! كن خبير اللعب المطلق مع هاتف Huawei nova 5T

هل أنت من محبي ألعاب الفيديو وبحاجة إلى جهاز يسمح لك أن تلعب وأنت تتنقل؟ أو ربما أنت من عشاق ألعاب الموبايل وتقضي ساعات طويلة على الإنترنت في لعب مجموعة متنوعة من الألعاب الشهيرة! سواء كنت تلعب بشكل احترافي، أو في سبيل المتعة، أو حتى لمجرد تمضية الوقت، أنت بحاجة إلى هاتف ذكي يمكّنك من اللعب لساعات طويلة دون القلق على شحن البطارية.. وهاتف Huawei nova 5Tالجديد هو تماماً ما تحتاجه!

من أحدث إصدارات هواوي، يعدّ هاتف Huawei nova 5T الجديد مثالياً لمن يمارسون ألعاب الموبايل اليوم؛ فهو مزوّد بعتاد متين وشاشة عرض كاملة FHD+ بقياس 6.26 بوصة، كما أنه يوازن بين القوة والكفاءة بشكل مثالي، ليمنحك تجربة ألعاب غامرة وذات جودة عالية على الهاتف الذكي. أما تصميمه، فيمنحه توازناً يجعله سهل الحمل، في حين يوفر نظام الصوت المحيطي فيه Huawei Histen 6.0 و9.1 Virtual تجربة صوتية متميزة بجدارة.

وسيدعم جلسة اللعب القادمة عبر هاتف Huawei nova 5T الذكي معالج Kirin 980، والذي يعدّ أحد أسرع معالجات هواوي حتى الآن، حيث صُمّم ليحقق أفضل أداء بينما يقلل من استهلاك البطارية. وسيضمن هذا المعالج القوي إلى جانب ذاكرة رام (RAM) سعة 8 جيجابايت أن تعمل جميع ألعابك بأعلى المستويات، ولن تفوتك أي فرصة للتصويب أو الانعطاف بسبب البطء، ولن تضطر إلى انتظار تحميل لعبتك، وستتمكن أيضاً من تثبيت مجموعة واسعة من الألعاب بفضل سعة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت. ويأتي الهاتف أيضاً مزوداً بنظام Android 9.0 ومجموعة واسعة من التطبيقات الشهيرة المثبتة مسبقاً.

وبينما تشكل قدرة البطارية مصدر قلق لمعظم اللاعبين، أخذت هواوي ذلك في الاعتبار، فزودت هاتف Huawei nova 5T الذكي ببطارية جبارة بقوة 3750 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن إمكانية الاستمتاع بجلسات اللعب الطويلة دون انقطاع أو قلق بشأن نفاد البطارية. وفي حال حدوث ذلك، سيتمكن شاحن هواوي فائق السرعة (SuperCharge) بقوة 22.5 واط من شحن بطارية هاتفك حتى 50% خلال نصف ساعة فقط.

وبالإضافة لما سبق، تعمل وحدة معالجة الرسوميات (Turbo 3.0 GPU) المدمجة في الهاتف على تحسين أداء الألعاب بشكل كبير، والتي تعدّ إحدى الخصائص التي تتميز بها أجهزة هواوي الرائدة، حيث تعزز تجربة اللعب من خلال زيادة الرسوميات، بما يوفر تجربة غامرة وأكثر واقعية.

وإلى جانب جميع هذه المزايا الرائعة، يتمتع هاتف Huawei nova 5T بمظهره الجذاب والأنيق، حيث يتوفر بثلاثة ألوان مختلفة هي: اللون الأسود (Black) الذي يمتاز بالأناقة والرقي، واللون الأزرق المشرق (Crush Blue) الذي يذكّرنا بزرقة البحر بفضل درجاته الزرقاء والخضراء، واللون الصيفي الأرجواني (Midsummer Purple) الذي يتميز بشعار nova الجديد والفريد.

إذا رغبت بالحصول على تجربة لعب استثنائية – سواء كانت اللعبة قتالية حماسية، أو لعبة سباق ترفع مستويات الأدرينالين والتشويق، أو حتى لعبة ألغاز محفزة للذهن – مع هاتف Huawei nova 5T الذكي، كل ما عليك فعله هو تشغيل لعبتك المفضلة والاستمتاع بعالم لا مثيل له.. لا تتردد اليوم باقتناء هذا الهاتف الرائع بسعر 305 ديناراً، من خلال زيارتك لأيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/).