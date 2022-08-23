تواجد أردني في قائمة “فوربس” لأقوى شركات التكنولوجيا المالية

إبراهيم المبيضين – في قطاع نام متطور ينتظره الكثير من الفرص مستقبلا، مثل قطاع “التكنولوجيا المالية”، تمكنت شركتان ناشئتان تأسستا في الأردن: الأولى هي شركة “مدفوعاتكم”، والثانية هي شركة “هايبر بييه”، من أن تحجزا لهما مقعدا في قائمة “فوربس” لأقوى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط للعام الحالي.

وتمكنت شركة “هايبر بييه” التي تأسست في العام 2015 في الأردن كبوابة للدفع الالكتروني من أن تحجز لها مكانا في القائمة مع تميزها في مجال حلول وبوابات الدفع الالكتروني.

وأسس الشركة الأردني مهند عبويني انطلاقا من الأردن وليكون مقرها اليوم في السعودية بعد استقطاب استثمارات إقليمية للشركة التي تتيح للتجار وأصحاب منصات التجارة الإلكترونية والحكومات، خدمات قبول المدفوعات الالكترونية وإدارتها.

وتتوسع الشركة، اليوم، في إطلاق خدمات جديدة، من بينها خدمة الدفع المسبق للتجار، وإصدار البطاقات، والصيرفة المفتوحة، وحلول ربط أصحاب الأعمال والمشاريع (B2B).

وفي العام 2021، عالجت الشركة 112 مليون معاملة بقيمة 4.7 مليار دولار. وفي حزيران (يونيو) 2022، جمعت الشركة التي مقرها الرياض 36.7 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة ماستركارد، لدعم توسعها الإقليمي في مصر وقطر وعمان، ولديها 7 مكاتب إقليمية، وتوظف 100 شخص.

أما الشركة الثانية فهي “مدفوعاتكم”، التي تدير نظام تسديد الفواتير الكترونيا في الأردن “اي فواتيركم” لصالح البنك المركزي الأردني من العام 2013، حيث استطاعت الشركة أن تحجز لها موقعا في قائمة “فوربس”.

وتوفر شركة “مدفوعاتكم” التي أسسها الأردني ناصر صالح خدمات الدفع وعرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً، وهي تعمل في الأردن وفلسطين وسلطنة عمان، ولديها 3.5 مليون مستخدم نشط، كما تم تنزيل تطبيقها أكثر من مليون مرة.

وفي العام 2014، فازت الشركة بعطاء للبنك المركزي الأردني، لبناء وتشغيل وإدارة منصة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا “إي فواتيركم” والمتصلة بجميع البنوك في الأردن، ومحافظ الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومقدمي خدمات الدفع. في العام 2021، بلغت قيمة المعاملات المالية التي عالجتها الشركة 13.3 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، تظهر البيانات أن قيمة الفواتير التي جرى سدادها عبر “اي فواتيركم” منذ انطلاقته منتصف العام 2014 حوالي 40 مليار دينار.

وسلطت “فوربس” الضوء على الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في مجال الخدمات المالية في ظل التوجه العالمي نحو التكنولوجيا الرقمية التي مكنت المستهلكين من التحول نحو الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال بكل سهولة ويسر، مما يختصر الوقت والمشقة.

يأتي ذلك في وقت تزدهر فيه شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة توجه الأجيال الجديدة نحو خدمات الدفع الإلكتروني، وتداول العملات المشفرة والصيرفة المفتوحة.

وأشارت “فوربس” الى تقرير أصدرته (KPMG)، أظهر نجاح شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في جذب استثمارات بقيمة 77.4 مليار دولار في العام 2021، عبر 1,859 صفقة، مقارنة بـ26.7 مليار دولار في العام 2020. بينما تضاعفت استثمارات شركات رأس المال المغامر في التكنولوجيا المالية بنحو 3 مرات، لتصل إلى 30 مليار دولار في العام 2021، مقابل أعلى مستوى سجلته بنحو 9.9 مليار دولار في العام 2020.

ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة؛ حيث ما يزال هناك ملايين المواطنين الذين يفتقرون للخدمات المصرفية والمدفوعات في المنطقة. كما تكتسب مجالات جديدة مثل: الصيرفة المفتوحة، ومنصات تداول العملات المشفرة والأسهم، إقبالًا متزايدًا في أسواق عدة منها: البحرين والإمارات ومصر.

وقالت “فوربس” إن شركات الدفع الإلكتروني سيطرت على قائمة “أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط للعام 2022”. مشيرة الى شركة “مدفوعاتكم” الأردنية التي اعتبرتها من أبرز الشركات في القائمة؛ حيث نُفذت من خلالها معاملات تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار في العام 2021. كما أشارت الى شركات عربية مثل “فوري” المصرية و(PayTabs) السعودية و”ماي فاتورة” من الكويت، بإحداث ثورة في قطاع المدفوعات في بلدانها. أما منصات الشراء الآن والدفع لاحقا، فقد استمرت بجذب ملايين المستخدمين وحصدت استثمارات ضخمة، وبهذا انضمت 4 شركات إلى قائمة ” فوربس” هي: تمارا السعودية وفاليو من مصر، و(tabby) و(Postpay) من الإمارات.

وأكدت “فوربس” أنه على الرغم من الظروف غير المواتية التي تمر بها سوق العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، إلا أن المنصات المتخصصة ببيع وشراء تلك العملات، ما تزال محط أنظار المستثمرين، بقيادة (Rain) البحرينية التي نجحت بحصد تمويل قيمته 110 ملايين دولار في وقت سابق من العام الحالي.

وأشارت الى سيطرة الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لها على القائمة، بواقع 8 شركات، تليها السعودية ومصر بواقع 5 شركات لكل منهما.