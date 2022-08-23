تواجد أردني في قائمة “فوربس” لاقوى شركات التكنولوجيا المالية

إبراهيم المبيضين

عمّان- في قطاع نام متطور ينتظره الكثير من الفرص مستقبلا ، مثل قطاع ” التكنولوجيا المالية” تمكنت شركات ناشئة تاسست في الاردن: الاولى هي شركة ” مدفوعاتكم” والثانية هي شركة ” هايبر بييه” من ان تحجز لها مقاعد في قائمة ” فوربس ” لأقوى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الاوسط للعام 2022.

وتمكنت شركة ” هايبر بييه” التي تاسست في العام 2015 في الاردن كبوابة للدفع الالكتروني من ان تحجز لها مكانا في القائمة مع تميزها في مجال حلول وبوابات الدفع الالكتروني.

واسس الشركة الاردني مهند عبويني انطلاقا من الاردن وليكون مقرها اليوم في السعودية بعد استقطاب استثمارات اقليمية للشركة التي تتيح للتجار وأصحاب منصات التجارة الإلكترونية والحكومات، خدمات قبول المدفوعات الالكترونية وإدارتها.

وتتوسع الشركة اليوم في إطلاق خدمات جديدة، من بينها خدمة الدفع المسبق للتجار، وإصدار البطاقات، والصيرفة المفتوحة، وحلول ربط أصحاب الأعمال والمشاريع (B2B).

وفي عام 2021، عالجت الشركة 112 مليون معاملة بقيمة 4.7 مليار دولار. وفي يونيو/ حزيران 2022، جمعت الشركة التي مقرها الرياض 36.7 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة ماستركارد، لدعم توسعها الإقليمي في مصر وقطر وعمان. ولديها 7 مكاتب إقليمية، وتوظف 100 شخص.

واما الشركة الثانية فهي شركة ” مدفوعاتكم” ، التي تدير نظام تسديد الفواتير الكترونيا في الاردن ” اي فواتيركم” لصالح البنك المركزي الاردني من العام 2013، حيث استطاعت الشركة ان تحجز لها موقعا في قائمة ” فوربس”.

وتوفر شركة ” مدفوعاتكم ” التي اسسها الاردني ناصر صالح خدمات الدفع وعرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً، وهي تعمل في الأردن وفلسطين وسلطنة عمان، ولديها 3.5 مليون مستخدم نشط، كما تم تنزيل تطبيقها أكثر من مليون مرة.

وفي عام 2014، فازت الشركة بعطاء للبنك المركزي الأردني، لبناء وتشغيل وإدارة منصة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيًا، إي فواتيركم والمتصلة بجميع البنوك في الأردن، ومحافظ الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومقدمي خدمات الدفع. في عام 2021 ، بلغت قيمة المعاملات المالية التي عالجتها الشركة 13.3 مليار دولار.

ومن جهة اخرى تظهر البيانات بان قيمة الفولتير التي جرى سدادها عبر ” اي فواتيركم” من انطلاقته منتصف العام 2014 حوالي الاربعين مليار دينار.

وسلطت “فوربس” الضوء على الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في مجال الخدمات المالية في ظل التوجه العالمي نحو التكنولوجيا الرقمية التي مكنت المستهلكين من التحول نحو الدفع الإلكتروني و تحويل الأموال بكل سهولة ويسر مما يختصر الوقت والمشقة.

وياتي ذلك في وقت تزدهر فيه شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة توجه الأجيال الجديدة نحو خدمات الدفع الإلكتروني، وتداول العملات المشفرة والصيرفة المفتوحة.

واشارت ” فوربس” الى تقرير أصدرته (KPMG) والذي اظهر نجاح شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في جذب استثمارات بقيمة 77.4 مليار دولار في عام 2021، عبر 1,859 صفقة، مقارنة بـ26.7 مليار دولار في عام 2020. بينما تضاعفت استثمارات شركات رأس المال المغامر في التكنولوجيا المالية بنحو 3 مرات، لتصل إلى 30 مليار دولار في عام 2021، مقابل أعلى مستوى سجلته بنحو 9.9 مليار دولار في عام 2020.

ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة، حيث لا يزال هناك ملايين المواطنين الذين يفتقرون للخدمات المصرفية والمدفوعات في المنطقة. كما تكتسب مجالات جديدة مثل: الصيرفة المفتوحة، ومنصات تداول العملات المشفرة والأسهم، إقبالًا متزايدًا في أسواق عدة منها: البحرين والإمارات ومصر.

وقالت ” فوربس” بان شركات الدفع الإلكتروني سيطرت على قائمة “أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2022″. مشيرة الى شركة مدفوعاتكم الأردنية التي اعتبرتها من أبرز الشركات في القائمة، حيث نُفذت من خلالها معاملات تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار في عام 2021. كما اشارت الى شركات عربية مثل فوري المصرية و(PayTabs) السعودية وماي فاتورة من الكويت، بإحداث ثورة في قطاع المدفوعات في بلدانها. أما منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا، فقد استمرت بجذب ملايين المستخدمين وحصدت استثمارات ضخمة، وبهذا انضمت 4 شركات إلى قائمة ” فوربس” هي: تمارا السعودية وڤاليو من مصر، وشركتى (tabby) و(Postpay) من الإمارات.

واكدت ” فوربس” على انه على الرغم من الظروف غير المواتية التي تمر بها سوق العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، إلا أن المنصات المتخصصة ببيع وشراء تلك العملات، لا تزال محط أنظار المستثمرين، بقيادة (Rain) البحرينية التي نجحت بحصد تمويل قيمته 110 ملايين دولار في وقت سابق من العام الحالي.

واشارت الى سيطرة الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لها على القائمة، بواقع 8 شركات، تليها السعودية ومصر بواقع 5 شركات لكل منهما.