تواصل ارتفاع درجات الحرارة وأجواء جافة بأغلب المناطق

عمان-الغد- يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة اليوم وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 10-12 درجة مئوية، ويكون الطقس حاراً وجافاً في أغلب المناطق، يتحول ليُصبح شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتغطي السماء تدريجياً كميات من السُحب المتوسطة والعالية، وتتهيأ الفرصة عصرا لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة، قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة مصحوبة بالرعد ونشاط كبير في سرعة الرياح الهابطة التي قد تتخذ شكل عواصف رملية محلية الطابع.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وحذر “طقس العرب” من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، ناصحا بالإكثار من شرب السوائل والمُرطبات الباردة قبل السحور.

وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق.

ونهار غد السبت تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 10-12 درجة مئوية، ويستمر الطقس حاراً وجافاً ومُغبراً في أغلب المناطق، ويكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتغطي السماء تدريجياً مرة أخرى كميات من السُحب المتوسطة والعالية في جنوب البلاد، وتتهيأ الفرصة من جديد عصراً لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة ويصحبها الرعد.

وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات و تكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق.