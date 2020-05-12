تواصل ارتفاع درجات الحرارة وطقس جاف

عمان-الغد- تُوالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم وتُصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

ويتحول الطقس ليُصبح حاراً وجافاً في مختلف مناطق المملكة، ويكون شديد الحرارة مع ساعات العصر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من السحب العالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تتحول عصرا إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في بعض المناطق، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج. وفي ساعات الليل يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة، ويتحول الطقس ليُصبح دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق.

ونهار غد تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، ويستمر الطقس حاراً وجافاً في مختلف مناطق المملكة، ويكون شديد الحرارة مع ساعات العصر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من السحب العالية.

ونبه “طقس العرب” سكان مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة من ارتفاع درجات الحرارة، ناصحا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر.

وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.