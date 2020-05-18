تواصل استمرار الأجواء الحارة

عمان – الغد – تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 10 و12 درجة مئوية، حيث يكون الطقس حاراً وجافاً ومُغبراً في أغلب المناطق، يتحول ليُصبح شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، حسب موقع طقس العرب.

في حين يكون الطقس شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة والتي تتجاوز بها درجات الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية، بينما تظهر بعض السُحب المُتوسطة والعالية وبخاصة في جنوب المملكة، مع فرصة أضعف من الأيام السابقة لأن تهطل بعض الزخات المحلية من الأمطار في أقصى مناطق جنوب المملكة.

وفيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق، تكون بخليج العقبة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق ومُغبراً بوجهٍ عام، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد الأربعاء، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 10 و12 درجة مئوية.