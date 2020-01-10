تواصل الأجواء شديدة البرودة.. وثلوج فوق قمم جبال الجنوب (فيديو)

عمان-الغد- تبقى درجات الحرارة، نهار الجمعة أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 6 و8 درجات مئوية، حسب موقع طقس العرب.

ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة وضبابياً فوق المرتفعات الجبلية، مع هطل زخات من الأمطار أجزاء مُختلفة من البلاد بما في ذلك محافظة العقبة، ويتركز الهطل لاحقاً في شرق المملكة، كما ويستمر هطل زخات من الثلج فوق قمم مرتفعات جنوب المملكة.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احياناً، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة الى نشطة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة وضبابياً في العديد من المناطق، في حين يتوقع تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة.

وبينما أوصى الموقع بضرورة استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن، حذر من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في المناطق الجبلية بفعل الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الارض، وخطر الانزلاق على الطرقات الجبلية العالية الجنوبية. وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان ما بين 2 و5 درجات مئوية، إربد: من 4 إلى 10، جرش: من 3 إلى 8،

السلط: من 5 إلى 6، عجلون: من 3 إلى 7، الزرقاء والمفرق: من 3 إلى 9، مادبا: من 2 إلى 7، الكرك: من 0 إلى 5، الطفيلة: من 2 إلى 5، معان: من 1 إلى 7، العقبة: من 11 إلى 17، البحر الميت: من 10 إلى 13.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، نهار غد، لكنها تبقى أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3 و5 درجات مئوية.

ويكون الطقس صباحاً ضبابياً في العديد من المناطق، بينما يستمر بارداً عموماً في مختلف المناطق وشديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية.