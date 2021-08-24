تواصل الاثارة بدوري القوات المسلحة بالكرة الطائرة

عمان – الغد – يتصدر فريق المنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة الشمالية ترتيب فرق دوري القوات المسلحة بالكرة الطائرة، بعد ان جمع كل فريق 9 نقاط من مبارياتهما في الدوري، وحل بالمركز الثالث فريق سلاح المدفعية برصيد 6 نقاط، يليه فريق سلاح الجو ثم المنطقة العسكرية الشرقية، وسط مباريات مثيرة تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، واسفرت مبارياته عن النتائج التالية :

فوز الشمالية على سلاح الجور 3-1 بوةاقع 25-18، 25-11، 23-25، 26-24، فوز المدفعية على الشرقية 3-1 بواقع 25-12، 25-22، 19-25، 25-13، وفوز الشمالية على المدفعية 3-0 بواقع 26-24، 27-25، 25-22، فوز الوسطى على سلاح الجو 3-0 بواقع 25-12، 25-12، 25-14.

وتواصل مباريات البولة باقامة مباراة واحدة في العاشرة من صباح يوم بعد غد –الخميس- في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي سلاح الجو مع المنطقة العسكرية الشرقية، فيما سيكون لقاء الشمالية والوسطى والتي سيقام الاسبوع المقبل بمثابة تتويج للفائز باللقب، ويدير مباريات البطولة الحكام احمد صياح، محمد المناصير، وكام الخطوط موسى اللحام، فتحي الزعبي، ابراهيم عجاج والمسجل حمزة الحنيطي.