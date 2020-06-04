تواصل الاستعدادات لتجهيز المساجد لاستقبال المصلين الجمعة

الكرك- تتواصل الاستعدادات لتجهيز المساجد وتنظيفها وتعقيمها لاستقبال المصلين يوم غد الجمعة وذلك بحسب الاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعد إغلاقها لحوالي ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية أوقاف الكرك عن تخصيص نحو 205 مساجد لإقامة خطبة وصلاة الجمعة يوم غد وتجهيزها بكل مستلزمات الصحة والسلامة العامة.

وقال مدير أوقاف محافظة الكرك حمود الضمور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس انه تم زيادة عدد المساجد المساندة لإقامة صلاة الجمعة حفاظاً على التباعد الاجتماعي بين المصلين، مشيرا الى انه وبالتعاون مع البلديات تم تعقيم ورش جميع المساجد وتجهيزها بكل المستلزمات الصحية من معقمات وطبع على السجاد وكمامات ولوحات إرشادية، كما تم منح تصاريح لعدد من ائمة المساجد لتمكينهم من الوصول بمركباتهم للمساجد، داعا المواطنين الى التعاون والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية والوقائية.

ونفذ متطوعو هيئة شباب كلنا الأردن/ صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية فرع الكرك وبالتعاون مع دار المحافظة ومديرية أوقاف الكرك اليوم حملة تعقيم وتجهيز عدد من المساجد للمصلين.

وتأتي هذه الحملة تفعيلا لإجراءات الوقاية والسلامة العامة لحماية المصلين من فيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، نفذت مبادرة الأيادي البيضاء بالتعاون مع شركة قوة الأردن لإدارة المنشآت حملة رش وتعقيم للمساجد في عدد من مناطق محافظة عجلون وكفرنجه وراجب. وأكد مندوب محافظ عجلون متصرف كفرنجه الدكتور زياد القطارنة، اهمية هذه المبادرات لتجهيز المساجد وتنظيفها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة مع أهمية الالتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمود فريحات، إن الحملة تأتي لمساندة جهود الجهات الرسمية في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا وتجهيز المساجد لأداء صلاة الجمعة يوم غد.

واكد بان المبادرة، أخذت على عاتقها ومنذ بداية جائحة كورونا تقديم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم المساعدات ومنها الكمامات والقفازات والمواد الطبية والتمور، مشيرا الى ان المبادرة مستمرة بحملاتها من خلال الشباب المتطوعين لتصل للشرائح المستهدفة بمختلف مناطق محافظة عجلون.

بدوره، أكد منسق شركة قوة الأردن علاء المصري حرص الشركة ومن باب المسؤولية المجتمعية بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات التي تخدم الوطن والمواطن وتساهم بتحقيق التنمية.

وثمنت عضو الهيئة الادارية في جمعية البيئة الاردنية الاء ابو هليل جهود المبادرة التي وفرت مستلزمات التعقيم في المساجد وتقديم الدعم لمختلف الشرائح لتحسين أوضاعها الاقتصادية بمثل هذه الظروف الصعبة.

واشتملت الحملة التي شارك فيها عدد من أعضاء جمعية البيئة على توزيع المصليات والقفازات والكمامات والمعقمات–(بترا)