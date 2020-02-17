تواصل التحضيرات لتصفيات الملاكمة المؤهلة إلى الأولمبياد

عمان – الغد – تواصل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأقيانوسيا استعداداتها لإستضافة الحدث الكبير والذي سيقام خلال الفترة من 3 إلى 11 أذار (مارس) المقبل.

وحرصت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة على تجهيز الصالات المستضيفة للبطولة وهي صالة الأمير حمزة وصالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب لتكون على أتم الاستعداد لإستضافة البطولة.

وستكون صالة الأمير حمزة مستضيفة فعاليات ومنافسات البطولة فيما ستكون صالة الأميرة سمية مُخصصة لتدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأشارت مديرة المرافق الرياضية في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة ، رهف عويس ، إلى أن أعمال الصيانة مستمرة في الصالتين بجهود كبيرة وبالتعاون مع وزارة الشباب وأمانة عمان ومدينة الحسين للشباب.

وقالت عويس :” منذ لحظة منح الأردن شرف إستضافة بطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو قامت اللجنة المنظمة على الفور في المباشرة بأعمال الصيانة بالصالتين من البنية التحتية والمرافق سواءً الخاصة بالبعثات الرياضية أو الحضور الجماهيري”.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولة عن تنظيم تصفيات الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو قد قررت يوم ٢٤ يناير الماضي منح الأردن شرف إستضافة البطولة التأهيلية الخاصة بقارتي آسيا وأقيانوسيا أتبعها بعد ذلك زيارة وفد من اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية إلى العاصمة عمان لتفقد الصالات المستضيفة للحدث.

وجاء هذا القرار بعد إلغاء استضافة مدينة ووهان الصينية للبطولة والتي كان من المقرر أن تنطلق في الفترة ما بين ٣-١٤ من شهر فبراير الماضي بسبب تطورات فايروس كورونا في المدينة الصينية مما استدعى اتخاذ قراراً مشتركاً اتخذته كل من اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الصينية.

وسيتأهل عن قارتي آسيا وأقيانوسيا من خلال التصفيات ، 41 ملاكماً في منافسات الرجال ضمن ثماني أوزان وستتأهل كذلك ٢٢ ملاكمة في منافسات السيدات ضمن خمسة أوزان.