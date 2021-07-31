تواصل التحضيرات للبطولة العربية المجمعة لكرة الطاولة

عمان – الغد – يواصل اتحاد كرة الطاولة تحضيراته التي تسبق استضافته للبطولة العربية المجمعة التي تبدأ اعتباراً من ١١ ولغاية ١٦ الشهر الحالي.

وأنهى الاتحاد اليوم السبت كافة الترتيبات المتعلقة بتجهيز قاعة الارينا بجامعة عمان الأهلية، حيث تقام هناك كافة منافسات البطولة التي تعتبر من أكبر البطولات التي تقام في الأردن والوطن العربي قياساً بحجم المشاركة الكبير بها.

وستنافس ١٦ دولة عربية: سوريا، العراق، قطر، عٌمان، الكويت، البحرين، مصر، الجزائر، تونس، اليمن، ليبيا، جيبوتي، الصومال، فلسطين، جزر القمر والأردن على حصد ألقاب الفئات العمرية التي تم اعتمادها رسميا من قبل الاتحاد العربي وهي الرجال والسيدات وتحت 19 سنة وتحت 17 سنة وتحت 15 سنة وتحت 13 سنة للذكور والإناث، وعلى مستوى الفرق والفردي والزوجي.

إلى ذلك، يصل مساء الأحد إلى عمان وفد المنتخب المصري المكون من ٤ لاعبين للدخول بمعسكر تدريبي مشترك مع لاعبي المنتخب الوطني يمتد لغاية ٩ آب ( أغسطس) المقبل.

وينتظر أن يوفر المعسكر للاعبي المنتخب فرصة للاحتكاك مع اقوي لاعبي العرب في كرة الطاولة وبالتالي يرفع من جهوزيتهم الفنية والبدنية ويسهم بتحقيق أفضل النتائج في البطولة.

وبينما لم يؤكد الاتحاد العربي لكرة الطاولة بعد إمكانية حضور الجماهير لمنافسات البطولة التي تقام بدعم من مجموعة الحوراني، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى احتمالية تواجد الجمهور بنسبة ٣٠٪؜ التزاماً بالتعليمات الخاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، يقيم الاتحاد العربي لكرة الطاولة في ١٢ الشهر الحالي حفلاً تكريمياً (يوم الوفاء) لذوي المرحومين من القيادات العربية الرائدة في كرة الطاولة.

ويقام الحفل في فندق روتانا عمان برعاية رئيس الاتحاد العربي خليل المهندي، وسيتم خلاله تكريم كل من ذوي المرحومين كاظم باسممن العراق ومحمد بسيوني من مصر، عصام الفقية والدكتور عصمت الكردي من الأردن.