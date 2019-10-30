تواصل التحضيرات للجولة الختامية من بطولة “زين” الدولية للفروسية

عمان- الغد – يواصل مركز العريان للفروسية، تحضيراته لإنطلاق منافسات الجولة الثانية والأخيرة من بطولة “زين” الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، والتي تقام عل ميدان المركز في مادبا يومي الجمعة السبت المقبلين.

ويخوض الفرسان المشاركون منافسات البطولة ضمن فئتين محليتين 80 سم، و90 سم، وثلاثة فئات دولية هي: فئةSmall Tour، وفئة Medium Tour، وفئة Big Tour، برعاية كل من من شركة زين الأردن، والصقر لتجارة السيارات، وكورتال الأردن، وأبو خضر للسيارات، وسوليدرتي، والأولى للتأمين، ومجموعة صيدليات “فارمسي ون”.

وأعلن مركز العريان عن الجائزة الكبرى للبطولة، وهي عبارة سيارة نوع شيفرولية موديل 2019، للفارس الذي حصل على أعلى نقاط في البطولة، إضافة الى توزيع جوائز مالية للفرسان الفائزين تصل قيمتها الى ما يقارب 3.500 دينار أردني.

وشهدت الجولة الأولى، التي اختتمت الأسبوع الماضي منافسات مثيرة، حيث تألق فرسان الأردن بخطف القاب المراكز الأولى، ومن أبزر المشاركين في الجولة الثانية للبطولة الفارسان فلاح حسون وعمر حسون من العراق، والفرسان طارق خريسات ومحمد المومني وليان المومني ومحمد الفار ورنيم الفار من الأردن.

يذكر أن البطولة تقام بإشراف اتحاد الفروسية الملكي الأردني، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للفروسية، وبمشاركة فرسان من 7 دول هي: الولايات المتحدة، نيوزيلاندا، كندا، العراق، مصر، فلسطين، اضافة الى الأردن.

وتشرف على البطولة لجنة من الحكام الدوليين كل من: عاطف شوقي وعمر العبداللات وحيدر الزعبي ومحمد الفار وسامي عطياني، والمفوضين الدوليين لين الرضى وليث النابلسي ومحمود العساف وخالد فرحان، ويشرف على تصميم المسلك المصمم الدولي على الدليمي وسوزان شريم.