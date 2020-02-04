تواصل المعسكر التدريبي للكراتيه في مركز الإعداد الأولمبي

عمان – الغد – يتواصل المعسكر التدريبي الدولي الأول للكراتيه والذي يستضيفه مركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الأردنية بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات.

ويشارك في المعسكر12 منتخباً وهي منتخبات ، تشيلي ، بريطانيا ، السويد ، اليونان ، هولندا ، لبنان ، فلسطين ، سورية ، كوستاريكا ، مصر ، بلجيكا إضافةً إلى الأردن.

وكان المُعسكر قد انطلق في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري وتسعى المنتخبات المشاركة في المعسكر الدولي إلى تحقيق أفضل استفادة قبيل المشاركة في شهر مايو القادم بالتصفيات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويتخلل المعسكرر الدولي تدريبات مكثفة بين المنتخبات الوطنية وخوض نزالات ودية بين اللاعبين واللاعبات تهدف إلى رفع القدرات الفنية والبدنية لهؤلاء اللاعبين.

ويأتي هذا المعسكر نظراً للسمعة الطبية التي يحظى بها مركز الإعداد الأولمبي والخدمات الكبيرة التي يوفرها للمنتخبات الوطنية المختلفة.

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض المحطة الثانية من منافسات الدوري العالمي والتي ستقام في دبي خلال الفترة من ١٤ إلى 16 شباط (فبراير) الحالي.