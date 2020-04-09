تواصل انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار

عمان-الغد- تستمر درجات الحرارة اليوم بالانخفاض، لتصبح دون معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً في المناطق الجبلية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتوقع “طقس العرب” هطول زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة، تكون رعدية وغزيرة لفترات وجيزة، ويُحتمل أن صوب مرتفعات الكرك والطفيلة ومناطق البادية الشرقية.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السُرعة، وتكون مُثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وحذر “طقس العرب” من تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق والطرق الصحراوية نتيجة الغبار والأتربة المثارة عصراً بفعل نشاط الرياح.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً في اغلب المناطق، وبشكل لافت في مناطق البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه، وتظل الفرصة مُتاحة لهطول بعض الأمطار في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، ويتوقع تشكّل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض على فترات في المرتفعات الجبلبة العالية في عموم المملكة، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونهار غد تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 5-6 درجات مئوية وتتأثر المملكة بامتداد المنخفض الجوي الذي يتمركز في سورية والمصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة.

ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً في المناطق الجبلية.

وتهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة لفترات وجيزة، لا سيّما في المنطقة الشمالية، ويُحتمل امتداد بعض الزخات المطرية صوب مرتفعات الكرك والطفيلة ومناطق البادية الشرقية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً في اغلب المناطق، وبشكل لافت في مناطق البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه، ويتوقع تشكّل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة في مناطق السهول الشرقية والطرق الصحراوية النافذة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.