تواصل انخفاض درجات الحرارة

عمان – يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة اليوم الاثنين وتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، بحسب موقع “طقس العرب”.

ويُحتمل هُطل زخات متفرقة من الأمطار في فترة الظهيرة والعصر في المناطق الشمالية، وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة في مُعظم الأوقات، وحالة البحر خفيف الموج يتحول الى مائج في عُمق الخليج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، ويُحتمل هُطول زخات محليّة من الأمطار في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

ونهار غد الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وغائما جزئيا بوجه عام، يتحول الى غائم أحياناً في شمال المملكة.

ويُحتمل هُطل زخات متفرقة من الأمطار في فترة الظهيرة والعصر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة في مُعظم الأوقات، وحالة البحر خفيف الموج يتحول الى مائج في عُمق الخليج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.