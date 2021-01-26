تواصل انخفاض درجات الحرارة

عمان- الغد – يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، نهار الثلاثاء، لتُصبح حول المُعدلات المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام، بحيث يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في معظم المناطق، مع ظهور كميات من السحب المُتوسطة والعالية، حسب موقع طقس العرب.

وبينما تكون الرياح جنوبية شرقية تنشط تدريجياً، وتزيد من الإحساس بالبرودة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين يكون الطقس، ليلًا، بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى درجات الحرارة قريبة من الصفر المئوي في أجزاء من البادية والسهول الشرقية.

أما يوم الأربعاء، فتتأثر المملكة بجبهة هوائية دافئة تأتي في مُقدمة مُنخفض جوي يتحرك تدريجياً إلى المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المُتوسط، على ما أضاف “طقس العرب”.

وأفاد الموقع بأن درجات الحرارة ترتفع، نهارًا، بشكل ملحوظ، وتكون أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، بينما يكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام وغالباً غائم بسحب مُتوسطة وعالية، في حين يكون الطقس مُعتدلاً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وترتفع درجات الحرارة الليلية، عما كانت عليه في الليالي السابقة، مع بقاء الطقس بارداً في أغلب المناطق.