تواصل تأثير المنخفض الجوي على المملكة

تكون الأجواء الأربعاء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وتكون الهطولات غزيرة في ساعات الصباح على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مع تساقط الثلج بين الحين والاخر فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 900 م عن سطح البحروما يزيد.

كما يتوقع ان تشهد المرتفعات التي يصل ارتفاعها الى 800 م تساقط للثلج احيانا مع حدوث تراكمات بشكل متفاوت حسب الارتفاع، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية ومع ساعات المساء يتراجع تاثير المنخفض الجوي تدريجياً حيث تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.