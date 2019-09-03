تواصل تدريبات أكاديمية كرة القدم للموهوبين

عمان – الغد – تواصل أكاديمية الموهوبين التابعة لاتحاد كر القدم، تدريباتها الاسبوعية بإقليم الوسط والشمال، بإشراف المدير الفني للفئات العمرية اليكسندر جيتزي.

وتقيم الأكاديمية العديد من المباريات الودية مع بعض الأندية، ضمن البرنامج التدريبي الموحد.

ويلتقي الخميس فريق الأكاديمية 2003 مع نظيره الجزيرة، عند الساعة 4.30 مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يلتقي مواليد 2006 ذات الفريق عند 6:15 على نفس الملعب.

وتعتبر هذه الأكاديمية رفقة مراكز الواعدين، نواة لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف اللاعبين ودعمهم وصقل مواهبهم، والإهتمام بهم منذ الصغر.