تواصل تدريبات الملاكمة استعدادا لنزالات بطولة العالم

عمان – الغد – تتواصل في مدينة في مدينة يوكاترينا بورغ الروسية استعدادات نشامى المنتخب الوطني للملاكمة للرجال للمشاركة في بطولة العالم التي تقام خلال الفترة 9-21 أيلول ( سبتمبر) الحالي بمشاركة عربية ودولية واسعة.

وبحسب الزميلة د. منال بزادوغ الناطق الإعلامي لاتحاد الملاكمة فقد التقى المستشار عايش العواملة رئيس الوفد الأردني بأعضاء الوفد ناقلا لهم تحيات واعتزاز سمو الأمير محمد عباس بن علي بن نايف وتمنياته وأسرة أتحاد الملاكمة بتمكن ملاكمينا من المنافسة على الالقاب العالمية بما يليق بسمعة وعراقة الملاكمة الأردنية وإنجازاتها الكبيرة.

ووسط معنويات عالية تتواصل تدريبات ملاكمينا محمد الغراغير (52 كغم)، محمد الوادي (56 كغم)، عبادة الكسبة (63 كغم/ أساسي)، بدر سمرين (63 كغم /احتياط)، زياد عشيش (69 كغم)، عدي الهنداوي (81 كغم)، حسين عشيش (91 كغم)، بإشراف المدربين الأوكراني أندريه والوطني عمر المجالي، وسط ترقب سحب القرعة لملاكمينا اللذين أكدوا على بذل قصارى جهودهم من أجل الصعود إلى منصات التتويج.

في غضون ذلك واصل المستشار عايش العواملة رئيس الوفد الأردني سلسلة من اللقاءات مع الوفود المشاركة بهدف تعزيز العلاقات المستقبلية.