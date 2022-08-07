تواصل توافد البعثة الأردنية إلى تركيا للمشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

عمان – الغد – وصلت ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة قونية التركية، منتخبات المصارعة ورفع الأثقال والجمباز، وذلك استعداداً للمشاركة في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي(قونية ٢٠٢١) والتي ستفتتح بشكلٍ رسمي يوم الثلاثاء المقبل ومن خلال حفل الافتتاح.

والتحقت المنتخبات الوطنية والتي وصلت اليوم بمقر البعثة الأردنية في قرية الرياضيين بمدينة قونية.

ويضم منتخب المصارعة كل من المدربين يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي واللاعبين سلطان الضامن وأرزوا شاميل فيما يضم منتخب رفع الأثقال المدرب علي رشاد واللاعبين عدلة حسونة وابراهيم الفرارجة فيما يضم منتخب الجمباز المدرب سيركانيان واللاعب أحمد أبو السعود.

يذكر أن المشاركة الأردنية في دورة قونية ستنطلق يوم غد الإثنين – وقبل الانطلاق الرسمي للألعاب – وذلك من خلال المنتخب الوطني لألعاب القوى.