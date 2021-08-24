تواصل جمعية MIRRA التقدم نحو تحسين أداء أنظمة الري

عمان– خلال الأشهر القليلة الماضية، قامت جمعية MIRRAبتقييم أداء أنظمة الري لأكثر من 15 مزرعة تقع في المفرق والأزرق وعمان. أظهرت نتائج التقييم أن المشاكل الرئيسية في شبكات الري في المزرعة هي التسريب وانسداد المنقطات. لذلك ، فإن الصيانة المناسبة والمنتظمة ضرورية.

يعتبر الأردن من أكثر البلدان ندرة من حيث الموارد المائية. يستهلك قطاع الزراعة أكثر من 50٪ من الموارد المائية المتاحة. لذلك ، فإن الاستخدام الكفؤ للموارد المائية أمر أساسي وضروري.

من خلال شراكتها مع برنامج التقنيات المائية المبتكرة ، قامت جمعية MIRRA بتقييم أداء أكثر من 15 مزرعة. وقد تضمن التقييم الميداني إجراء اختبارات تماثل توزيع المياه والقياسات الميدانية وقراءات الضغط واختبار ملوحة المياه ودرجة الحموضة. علاوة على ذلك ، تم إجراء تحليل للنتائج لتحديد التوصيات للمزارعين والموردين. هدفت هذه التوصيات إلى تحسين أداء أنظمة الري.

من أهم المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها هي التسريب وانسداد المنقطات. يمكن أن يؤدي التسريب الى فقدان كبير في الضغط ،و بالتالي انخفاض كفاءة الري. لذلك ، يجب فحص أنظمة التنقيط بانتظام بحثًا عن التسريبات التي يمكن أن تحدث في خطوط الري، المحابس، والفلاتر و المسلتزمات الأخرى.. يعد انسداد المنقطات أحد المشكلات الهامة التي تقلل من اعتماد تقنيات الري بالتنقيط.

ويمكن ان يؤدي انسداد المنقطات كليًا أو جزئيًا بواسطة الجزيئات الموجودة في المياه أو عن طريق الرواسب أو الوحل البكتيري أو الأملاح الأخرى في مصدر المياه. ترشيح الملوثات وإبعادها عن النظام هو الدفاع الرئيسي ضد الانسداد الناجم عن المعادن والجزيئات العضوية. بالنسبة للمنقاطات ، يعد الترشيح حاجة أساسية لتجنب الانسداد. علاوة على ذلك ، فإن التنظيف الدوري لخطوط الري أمر ضروري لأن المرشحات تحبس فقط الملوثات الكبيرة التي تدخل النظام.