تواصل فعاليات البطولة الصيفية المفتوحة للسباحة

عمان – الغد – تواصلت اليوم الجمعة فعاليات البطولة الصيفية المفتوحة للسباحة والذي يُنظمها الاتحاد الأردني للسباحة على مدار أربعة أيام في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب.

وتعتبر هذه البطولة هي الأخيرة للموسم الصيفي الحالي وتشهد مشاركة ٢٦٠ سباح وسباحة يتنافسون في جميع الفئات العمرية.

وأشار رئيس الاتحاد الأردني للسباحة ، ماهر محفوظ ، إلى أن الهدف من هذه البطولة هو قياس مستوى السباحين والسباحات وادخالهم إلى أجواء المنافسة.

كما أكد “محفوظ” أنه ومن خلال هذه البطولة سيتم اختيار عناصر المنتخب الوطني والذي يستعد للمشاركة في منافسات البطولة العربية للفئات العمرية التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر المقبل.

وشهدت منافسات البطولة الصيفية خلال اليومين الماضيين تنافسا شديدا بين السباحين والسباحات، حيث شهد اليوم الأول من البطولة تحطيم رقم عن الفئة السابعة (عشر سنوات) لسباق ٥٠ متر حرة من خلال السباح هاشم نعيمات والذي سجل زمناً بلغ ٣٣:٠٤.