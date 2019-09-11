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تواصل فعاليات المعسكر التدريبي للجمباز الفني للسيدات

منذ 6 دقائق
حتر تلتقي المشاركات في المعسكر- (من المصدر)

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عمان – الغد – تتواصل في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، فعاليات المعسكر التدريبي الآسيوي للجمباز الفني للسيدات، والذي بستضيفه الإتحاد الأردني للجمباز، ويشرف على تنظيمه الإتحاد الآسيوي للعبة، فيما تشرف على تنفيذ برنامج المعسكر البطلة الأولمبية البيلاروسية السابقة نيللي كيم/ نائب رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، ورئيس لجنة سفراء الجمباز في الاتحاد الدولي، ويرافقها المدرب الأميركي جيساس فازكيوس.
وذكرت أمينة سر اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي نهى حتر، أن فعاليات المعسكر التي بدأت صباح يوم أول من أمس الثلاثاء، تختتم يوم الأحد المقبل، حيث يشارك في المعسكر مدربين ومدربات ولاعبات من هونغ كونغ ونيبال وإندونيسيا والهند وسوريا، إضافة إلى الأردن، وتجري فعاليات المعسكر على فترتين صباحية ومسائية.
وتشارك في المعسكر من كوادر اتحاد الجمباز بشكل رسمي، كل من المدربات: سيمونا بركات وريتا عبدالله ونعمة الهندي، إلى جانب مشاركة غير رسمية لإكتساب الفائدة كل من لاعبات الفائات العملرية، ومختلف كوادر الإتحاد المتواجدين في المركز.

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