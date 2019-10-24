تواصل فعاليات “فن الأماكن العامة” بالمتحف الوطني

عمان-الغد- تتواصل فعاليات مهرجان “فن الأماكن العامة – داخل/خارج” الذي أطلقه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مساء أول من أمس في المتحف الوطني الى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وقد كان تم الإعلان عن إطلاقه في مؤتمر صحفي عقده الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف الوطني.

وتشتمل الفعاليات التي تقام في منطقتي العبدلي وجبل اللويبدة على مختلف مجالات الفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي والفنون الأدائية وفن الإنشاءات الفراغية والنحت، وفن الفيديو وفن الجداريات والجرافيتي والموسيقا والرقص المعاصر، ويتخلل هذه الفعاليات حوارات وورش عمل، لفنانين من الأردن والخارج.

وفي مجال الموسيقا، شاركت كل من فرقة “درم جام” وفرقة “نادي الضجيج البائس”، وتم عرض أعمال فنية في مجال النحت والإنشاءات الفراغية وعروض لفن الفيديو، والرقص والأداء الموسيقي.

وتتواصل الفعاليات للأيام المقبلة التي تبدأ كل يوم من 5 مساء، ويوم غد هناك حوار فني للفنان نايف الزبن في المتحف، يتبعه عرض رقص لـ”استديو 8″، وإسقاط ضوئي للفنانة أمنية صبري في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، وعرض غرافيتي لمايك ديردريان ولميرامار النيار وأنس الحوارني في مدرسة الأميرة عالية في جبل اللويبدة.

وأما بعد غد، فهناك مداخلة اجتماعية لـ”بول ويرسبينسكي” وحوار لـ”روجي ياماجوتشي” وعرض موسيقي لفرقة “ما بعد” وعرض موسيقي لفرقة “بلوز وبنطلون” في حديقة المتحف الوطني.

ويوم الاثنين 28/10 أيضا، هناك مداخلة اجتماعية للفنان “بول ويرسبينسكي” وعرض فيديو للفنانة “انستاجيا ديلادوفا” وعرض موسيقي لفرقة “نادي الضجيج البائس” وعرض موسيقي لفرقة “البيت العشوائي” في حديقة المتحف الوطني.

ويستكمل المهرجان فعالياته يوم الثلاثاء 29/10 في حوار بعنوان “منزل السيرك”، ومداخلة اجتماعية من أريج الحنيطي واليزا جولدوكس، وعرض موسيقي لفرقة “اوكتاف” وعرض موسيقي لفرقة “ايلول” في حديقة المتحف.

أما يوم الأربعاء 30/10 فيبدأ بحوار لكل من الجرافيين ميرامار النيار وأنس حوراني، يتبعه أداء لأريج الحنيطي واليزا جولدوكس، ورقص لعلاء الدين وزياد. وفي الختام يوم الخميس 31/10 يبدأ بحوار للفنان مايك ديردريان وحوار للفنان ديمة شاهين يتبعه حوار لأريج الحنيطي واليزا جولدوكس، وعرض فيديو لـ”خوان اوردنيث”.

وتتوزع الفعاليات على مناطق مختلفة شملت بعض الساحات والحدائق والشوارع العامة وبعض جدران المدارس في منطقتي العبدلي وجبل اللويبدة.