آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

تواصل منافسات البطولة العربية للجودو

منذ 59 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – تواصلت يوم أمس الأحد، فعاليات البطولة العربية للجودو لمختلف الفئات العمرية والتي ينظمها الاتحاد الأردني للجودو في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وسط مشاركة لاعبين ولاعبات يمثلون 13 دولة عربية هي: الكويت، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، اليمن، سورية، لبنان، فلسطين، مصر، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى الأردن البلد المضيف.

ونجح منتخبنا الوطني في حصد ميداليتين فضية وبرونزية ضمن منافسات الفرق، وحصل المنتخب السوري على الميدالية الذهبية، فيما توج المنتخب الإماراتي بذهبية منافسات فرق الناشئين بعد فوزه في النهائي على منتخبنا الوطني الذي اكتفى بالفضية وذهبت الميدالية البرونزية للكويت.

مقالات ذات صلة

7 فرق عربية تزيّن دور المجموعات بكأس الاتحاد الافريقي

منذ 43 دقيقة

“الشباب” يُباشر تدريباته في البحرين استعدادا لمواجهة بوتان آسيويا

منذ 49 دقيقة

“الاولمبي” يواصل تدريباته تأهبا لبطولة دبي

منذ 54 دقيقة

نادال وبارتي ينفردان بصدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock