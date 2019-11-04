تواصل منافسات البطولة العربية للجودو

عمان – الغد – تواصلت يوم أمس الأحد، فعاليات البطولة العربية للجودو لمختلف الفئات العمرية والتي ينظمها الاتحاد الأردني للجودو في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وسط مشاركة لاعبين ولاعبات يمثلون 13 دولة عربية هي: الكويت، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، اليمن، سورية، لبنان، فلسطين، مصر، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى الأردن البلد المضيف.

ونجح منتخبنا الوطني في حصد ميداليتين فضية وبرونزية ضمن منافسات الفرق، وحصل المنتخب السوري على الميدالية الذهبية، فيما توج المنتخب الإماراتي بذهبية منافسات فرق الناشئين بعد فوزه في النهائي على منتخبنا الوطني الذي اكتفى بالفضية وذهبت الميدالية البرونزية للكويت.