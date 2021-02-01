توافق بين أطباء الأسنان و”الصحة” على استئناف برامج الإقامة والاختصاص

محمد الكيالي

عمان- قال نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، إنه بحث مع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، صباح اليوم، استئناف برامج الإقامة والاختصاص لأطباء الأسنان في الوزارة والذي فُتح قبل عام وتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف القدومي، في تصريح صحفي، أنه تم التوافق على ضرورة استكمال البرنامج سنويا، مبينا انه ستكون هناك دورة قبول أولى في شهر تموز (يوليو) المقبل لعدد من اطباء ابأسنان العاملين في الوزارة إضاغة إلى عدد آخر من العاملين في القطاع الخاص.

وشدد على دور وزارة الصحة في رفع مستوى مهنة طب الأسنان، لأن من أحد اهم أركان المهنة هي زيادة فرص الاختصاص وبرامج الإقامة المعمول بها في مستشفيات المملكة بسبب صعوبة الحصول على فرص اختصاص وبرامج إقامة في الخارج ولكلفها العالية.

وبين القدومي، أنه تم التوافق على سرعة تجهيز المراكز الطبية التي ستكون معتمدة مع تقديم هذه المراكز والمستشفيات لاعتمادها من قبل المجلس الطبي الأردني، ولزيادة الطاقة الاستيعابية لأطباء الأسنان في برامج الإقامة.

وأكد نقيب أكباء الأسنان، أنه تم خلال اللقاء، طرح تفعيل الاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة، حول صرف بدل اقتناء لطبيب الأسنان العام، كتعويض عن فرق العلاوة الفنية التي تم صرفها لكافة العاملين في القطاع الحكومي.

وشدد على أن القيمة المالية لبند بدل اقتناء تتراوح ما بين 40-45 دينارا حسب الدرجة الوظيفية، مرجحا استئنافها خلال الشهر القادم.

وأوضح القدومي، أن طبيب الأسنان العام والطبيب البشري العام وقع عليهما ظلم في فرق العلاوة الفنية مقارنة بباقي التخصصات، حيث تم الاتفاق سابقا مع وزارة الصحة على تعويضهم بحيث يتم صرف 5 نقاط إضافية من الحوافز، إضافة إلى منحهم بدل اقتناء وبدل عمل إضافي.

ولفت إلى ان وزير الصحة أعطى تعليمات بضرورة إعادة تفعيل بند صرف بدل الاقتناء لطبيب الأسنان.

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