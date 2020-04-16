توافق على استئناف العمل بقطاع الإنشاءات الأسبوع المقبل

عمان-الغد- قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي بأنه تم التوافق على استئناف العمل بقطاع الإنشاءات الأسبوع المقبل بالمشاريع الحكومية و القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش بحضور نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة.

ويأتي هذا اللقاء بعد موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة بالسماح يوم أمس لمجموعة من القطاعات مباشرة أعمالها و من ضمنها قطاع الانشاءات و ذلك ابتداءا من تاريخ 19/4/2020 تدريجيا.

كما أكد نقيب المهندسين بأنه سيتم الاعلان عن التعليمات وتفاصيل الإجراءات والآليات مطلع الأسبوع القادم ضمن أسس ومعايير السلامة العامة لضمان الحد من انتشار فيروس “كورونا “.

يذكر بأن نقابة المهندسين قامت بمخاطبة الشركات والمكاتب الهندسية لتحديث بياناتها وتحديد عدد الكوادر التي تعمل لديها في المكاتب ومن يتطلب تواجدهم في المواقع الانشائية، وذلك تمهيدا لتقديمها لوزارة الأشغال العامة والاسكان، والعودة التدريجية للعمل.