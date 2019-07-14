توافق على بث حصري للتلفزيون الأردني من مهرجان جرش

عمان- الغد- اكدت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون في بيان اليوم الاحد، حرصهما على إنجاح المهرجان في دورته الـ 34، باعتباره فعالية ثقافية وطنية تحرص كل مؤسسات الدولة والمجتمع على التكاتف لانجاحها وتحقيق الاهداف الوطنية المرجوة من تنظيمه واظهار صورة مشرقة عن الثقافة والفنون في المملكة.

ووفقا للجنة الإعلامية للمهرجان، اعلن الطرفان عن استمرار التعاون في المجالات كافة، وان مسألة حصرية البث التي خضعت للنقاش خلال الايام الماضية تم التوافق عليها على ان تستمر الترتيبات التي اتخذتها إدارة المهرجان هذا العام بحيث تتاح لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون حصرية البث من المسرح الجنوبي وباقي المسارح والساحات باستثناء المسرح الشمالي، على ان تعيد ادارة المهرجان العمل بحصرية البث للاذاعة والتلفزيون في جميع فعاليات المهرجان اعتبارا من العام المقبل.

واعلن الطرفان عن التزام إدارة المهرجان بتقديم الدعم المادي لبرنامج تنمية الدراما الاردنية الذي اطلقه التلفزيون الاردني اخيرا، وتقديم مجموعة من الاغاني الوطنية التي انتجها المهرجان للمؤسسة ومنحها حقوقا حصرية للبث.

من جهتها اعربت إدارة المهرجان عن تقديرها للدور الذي قامت به مؤسسة الاذاعة والتلفزيون على مدى 33 عاما في دعم المهرجان ودور التلفزيون الاردني في التعريف بالمهرجان ونشر رسالته محليا وعربيا وعالميا.