توافق على تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم

عقد رؤساء وممثلو كتل نيابية، اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة النائب أيمن المجالي، تم خلاله مُناقشة انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر، والمُقرر عقدها يوم الأحد المُقبل.

وقال رئيس كتلة التيار الديموقراطي النائب أيمن المجالي إنه وبعد الاستماع إلى وجهات نظر النواب الحضور، تم الاتفاق على جملة من المقترحات؛ من أهمها تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم.

كما تم التوافق على أن كل كتلة عليها تسمية مرشحها بشكل نهائي، وأي نائب يترشح خارج الاتفاق والائتلاف يعتبر مستقلاً.

وأوضح المجالي أنه سيتم عقد اجتماع آخر في منزله مساء اليوم للوصول إلى توافقات نهائية بشأن المكتب الدائم، مؤكداً أن الجميع أبدى ارتياحه لهذه المقترحات التي تصب في المصلحة العامة.