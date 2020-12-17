توافق على عودة المرافعات في محاكم الصلح والبداية كما كانت عليه

محمد الكيالي

عمان- قال نقيب المحامين مازن رشيدات إن تم التوافق بين النقابة والمجلس القضائي والحكومة على عودة المرافعات في محاكم الصلح والبداية كما كانت عليه قبل صدور أمر الدفاع 21.

وأشار رشيدات في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس إلى أن مجلس النقابة سيجتمع السبت المقبل للنظر في إصدار قرار بوقف الإجراءات التصعيدية والتي أعلن عنها مطلع الأسبوع الحالي.

وكانت اللجنة المشتركة لتسيير قطاع العدالة قد اجتمعت اليوم حيث ستعلن عن الاتفاق الموقع بين الأطراف المعنية والذي جاء في 4 صفحات، في حين سيقوم المجلس القضائي بإصدار تعميم للقضاة بخصوص الاتفاق.

وعلمت “الغد” أنه سيكون لأطراف النزاع من المتخاصمين أمام المحكمة الحق في اعتماد الوسائل الإلكترونية من عدمه على وجه الاختيار لا الإلزام تسهيلا للإجراءات القضائية وفقا لتعليمات ونظام التقاضي الخاص بذلك أن رغب المحامون وكلاء الخصوم وجرى الاتفاق مع محكمة الموضوع في المحضر على ذلك.

وسيتم خلال الاتفاق الرجوع عن الدفع الإلكتروني الإلزامي وجعله اختياريا وعدم تقاضي شركة (إي فواتيركم) أية مبالغ على الوصولات المدفوعة يدويا لدى محاسبة المحاكم.