عمان- الغد- توافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين، على عضويتي لجنتي الصحة، والمرأة، دون التوجه لصناديق الاقتراع حسبما جرى على سابقتيهما القانونية والمالية.

وتالياً أعضاء لجنة الصحة النيابية:

عبدالرحيم الأزايدة

محمد العبابنة

هايل عياش

هادية السرحان

فريد حداد

وائل رزوق

فراس القضاة

أحمد العشا

أحمد السراحنة

محمد الخلايلة

تيسير كريشان

* لجنة المرأة النيابية:

أسماء الرواحنة

امال الشقران

فايزة عضيبات

هادية السرحان

عبير الجبور

مروة الصعوب

اندريه حواري

صفاء المومني

ميادة شريم

اسلام طبشات

رهق الزواهرة

وفاز بعضوية اللجنة المالية النواب:

خير ابو صعيليك

نمر العبادي

محمد السعودي

ريما العموش

عمر النبر

وائل رزوق

نضال الحياري

محمد الفايز

عمر العياصرة

ضرار الحراسيس

إلى ذلك يواصل مجلس النواب يوم غد انتخاب لجانه الدائمة الـ15 حيث جرى اليوم انتخاب 3 لجان نيابية وتم التوافق على لجنتين ، وما زال النواب يفرزون أوراق اقتراع لجنة الاقتصاد والاستثمار التي أعلن أنها اخر لجنة سيتم انتخابها اليوم.