توالي ارتفاع درجات الحرارة

عمان – الغد- توالي درجات الحرارة، نهار الثلاثاء، ارتفاعها، وتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ما بين 6 و8 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس مستقراً وغالباً مشمس وأدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية شرقية معتدلة السرعة.

في حين يكون الطقس، ليلا، بارداً نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم غد، أفاد “طقس العرب” بأنه تبقى درجات الحرارة، نهارًا، أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ما بين 6 و8 درجات مئوية، حيث يكون الطقس مستقراً وغالباً مشمس وأدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام.

بينما يكون الطقس، ليلًا، بارداً نسبياً بوجه عام.