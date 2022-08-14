توبا بويوكستون تثير الجدل بمشاهد “جريئة” من مسلسلها الجديد

تشارك النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ بطولة مسلسل جديد يجمعها بالنجم التركي ​مراد بوز​ بعنوان “Another Self”.

وبدأ عرض المسلسل في 28 من شهر تموز / يوليو الماضي، على منصة نتفليكس العالمية، وهو مؤلف من ثماني حلقات يحتوي كل منها على بعض المشاهد الجريئة.

شوهدت توبا في الحلقات الثمانية في مشاهد “جريئة”مع حبيبها، مما أثار تحفظ جمهورها العربي والتركي على حد سواء، إذ لم يعتد المشاهدون على رؤية تلك الجرأة المطروحة في المسلسلات التركية سواء في المشاهد أو حتى النصوص الدرامية.

ولم تعلق توبا على ردة فعل الجمهور، واكتفت بتمني مشاهدة سعيدة لمتابعيها.

يذكر أن المسلسل يجمع عدد من أنجح الممثلين في تركيا بينهم ​سيدا باكان​، سيركان التونوراك وغيرهم.

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