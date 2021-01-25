توبيخ للاعبين بالمنتخب لمغادرتهما معسكر دبي

عمان – الغد – علمت “الغد” أن إحدى المؤسسات الرسمية المحلية، وبخت لاعبين اثنين في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، بسبب مغادرتهما للمشاركة في المعسكر التدريبي مع المنتخب، دون ابلاغ المؤسسة التي يعملان فيها.

المؤسسة التي لا ترغب بإيقاع عقوبة باللاعبين الاثنين، اكتفت بتوبيخهما لإشعارهما بحجم الخطأ الذي ارتكباه.

وتشير المعلومات إلى أن المنتخب الوطني وقبل مغادرته إلى دبي، وجه سؤالا لجميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم للفريق، لمعرفة حاجة اي واحد منهم لكتاب رسمي موجه للشركة التي يعمل فيها، حيث حدد المنتخب جميع اللاعبين العاملين، فيما لم يفصح هذيان اللاعبان عن حاجتيهما للحصول على الاجازة، وبالتالي المغادرة إلى معسكر دبي بدون إجازة، وبدون حتى اعلام المسؤولين في العمل الذين تفاجأوا من وسائل الاعلام بسفر اللاعبين.

وحاول اللاعبان تبرير الموضوع بعدم معرفتهما بالاجراءات، وهو ما اقتنعت به المؤسسة التي طالبتهما بالتنبه مستقبلا لمثل هذه الاجراءات التي تحفظ حقوقهما في العمل. – (أخبار النجوم)