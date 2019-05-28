توتر في المسجد الأقصى مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين

رام الله- قال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب ان قوات اسرائيلية خاصة من شرطة الاحتلال حاصرت صباح اليوم الثلاثاء، المسجد القبلي داخل الحرم القدسي الشريف عقب اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى الاقصى المبارك، ما أدى لحدوث توتر في صفوف المعتكفين داخل المسجد القبلي.

واكد الخطيب أن عشرات المستوطنين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال، واحتجّ المعتكفون على اقتحام المستوطنين وشرعوا بالتكبير داخل المسجد القبلي وأغلقوا أبوابه.

(بترا)