توتنهام الإنكليزي يعلن إقالة مدربه كريستيان ستيليني

أعلن توتنهام الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين عن إقالة الإيطالي كريستيان ستيليني المدرب المؤقت للفريق الأول.

وتلقى توتنهام أمس الأحد هزيمة قاسية أمام نيوكاسل بستة أهداف لواحد ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويعاني توتنهام من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذ يحتل المركز الخامس بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع.

ونقل النادي عن مالكه دانيال ليفي في بيان: “كان أداء يوم الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق. كان من المؤلم رؤيته”، مضيفًا أنّ راين مايسون سيتولى المهام خلفًا لستيليني الذي خلف مواطنه أنتونيو كونتي الشهر الماضي فقط.