توتنهام في اختبار العودة امام ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز

ليفربول – يدخل توتنهام هوتسبر مباراته على ملعب (أنفيلد) ضد ليفربول، الأحد، لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ساعيا لاختبار قدرته على استعادة النتائج الإيجابية بعد البداية المتعثرة لموسمه.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خرج الفريق الأحمر متفوقا بهدفين نظيفين، ليرفع الكأس القارية للمرة السادسة في تاريخه. في المقابل، شكل بلوغ فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو النهائي وإنهاء الموسم المحلي في المركز الرابع، مؤشرا الى دور مؤثر يحتمل أن يؤديه فريق شمال لندن هذا الموسم.

لكن الرياح جرت بعكس ما اشتهت سفن “سبيرز” مع بداية الموسم، اذ تلقى فريق بوكيتينو 3 هزائم في مبارياته التسع بالدوري الممتاز، وخسارة مذلة 2-7 أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ضمن دوري ابطال اوروبا.

في المقابل، وجد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب نفسه متربعا على الصدارة بعد 8 انتصارات في المراحل الثماني الأولى، وخسر أول نقطتين بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في المرحلة الماضية، ويدخل توتنهام مباراة الأحد في شمال إنجلترا على خلفية فوزه بخماسية نظيفة على ضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي في دوري الأبطال هذا الأسبوع، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات محليا بعد خسارة وتعادل في المرحلتين الأخيرتين (0-3 أمام برايتون و1-1 مع واتفور تواليا).

لكن فريق بوكيتينو سيكون أمام اختبار صعب في مواجهة فريق يقدم أداء لافتا، ويخوض الموسم بشهية إحراز لقب بطولة إنجلترا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وكسر احتكار مانشستر سيتي للقب الموسمين الماضيين، وسيكون على فريق شمال لندن في حال أراد الخروج بالنقاط الثلاث، التفوق على احصاءات تصب بالكامل لصالح النادي الأحمر الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 48 مباراة في الدوري الممتاز (أمام مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير 2019)، وتعود خسارته الأخيرة في الدوري على أرضه الى نيسان/أبريل 2017 (أمام كريستال بالاس)، فيما حقق توتنهام فوزا وحيدا في آخر 25 مباراة له في الدوري في أنفيلد.

