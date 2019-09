توتنهام يتطلع لاستعادة بريق الوصيف امام بايرن ميونيخ

لندن – يسعى توتنهام الإنجليزي وصيف البطل، إلى استعادة بريقه والخروج من الصعوبات التي يمر بها في الآونة الأخيرة، عند استقباله بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني توتنهام منذ انطلاق الموسم الحالي من عدم ثبات مستواه، في أداء كلفه خروجا مفاجئا أمام كولشستر يونايتد من الدرجة الإنجليزية الثالثة بركلات الترجيح في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

🎙️ 🗣️ Mauricio: "I am so happy with the squad and we’re in a position where everything is possible. We need to be calm and be strong in our mentality. The most important thing is the belief and spirit." #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/NE1gVrOyhT

