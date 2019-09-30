توتنهام يتطلع لاستعادة بريق الوصيف امام بايرن ميونيخ

لندن – يسعى توتنهام الإنجليزي وصيف البطل، إلى استعادة بريقه والخروج من الصعوبات التي يمر بها في الآونة الأخيرة، عند استقباله بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني توتنهام منذ انطلاق الموسم الحالي من عدم ثبات مستواه، في أداء كلفه خروجا مفاجئا أمام كولشستر يونايتد من الدرجة الإنجليزية الثالثة بركلات الترجيح في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

🎙️ 🗣️ Mauricio: "I am so happy with the squad and we’re in a position where everything is possible. We need to be calm and be strong in our mentality. The most important thing is the belief and spirit." #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/NE1gVrOyhT — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 30, 2019

ورغم احتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اكتفى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالفوز في 3 مباريات فقط من أصل 7، مقابل خسارتين وتعادلين، عدا عن تعادله في افتتاح المسابقة الأوروبية 2-2 أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني المتواضع نسبياً، على رغم تقدمه 2-0.

في المقابل، يواصل الفريق البافاري هيمنته المحلية متصدراً البوندسليغا، وهو فاز في مباراته الأولى أوروبيا على ضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي بثلاثية نظيفة، ما منحه صدارة المجموعة بثلاث نقاط، أمام أولمبياكوس وتوتنهام (نقطة واحدة) والنجم الأحمر (بدون نقاط).