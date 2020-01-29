توتنهام يتعاقد مع الجناح الهولندي برغوين

لندن – أعلن نادي توتنهام الانجليزي الاربعاء تعاقده مع جناج ايندهوفن الهولندي ستيفن برغوين بعقد حتى حزيران/يونيو العام 2025 من دون ان يكشف عن قيمة الصفقة.



وأصدر النادي اللندني بيانا اكد فيه أن “ستيفن وقع عقدا مع النادي يمتد حتى العام 2025 وسيرتدي القميص رقم 23”.

BREAKING: Tottenham have announced the signing of Dutch international Steven Bergwijn from PSV Eindhoven for an undisclosed fee. He will wear the number 23 shirt.#PL pic.twitter.com/XvltRTt8ET — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) January 29, 2020

وكان توتنهام خسر جهود هدافه هاري كاين لاصابة بتمزق في عضلة الساق الخلفية ما استدعى خضوعه لعملية جراحية سيغيب على إثرها حتى نيسان/ابريل، كما رحل عنه صانع العابه الدنماركي كريستيان اريكسن الى انترميلان الايطالي.

وضم توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية لاعب الوسط البرتغالي جدسون فرنانديس على سبيل الاعارة، في حين حول عقد اعارة الارجنتيني جيوفاني لو سلسو من بيتيس اشبيلية الاسباني الى عقد دائم. -(أ ف ب)