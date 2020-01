توتنهام يتعاقد مع الجناح الهولندي برغوين

لندن – أعلن نادي توتنهام الانجليزي الاربعاء تعاقده مع جناج ايندهوفن الهولندي ستيفن برغوين بعقد حتى حزيران/يونيو العام 2025 من دون ان يكشف عن قيمة الصفقة.



وأصدر النادي اللندني بيانا اكد فيه أن “ستيفن وقع عقدا مع النادي يمتد حتى العام 2025 وسيرتدي القميص رقم 23”.

BREAKING: Tottenham have announced the signing of Dutch international Steven Bergwijn from PSV Eindhoven for an undisclosed fee. He will wear the number 23 shirt.#PL pic.twitter.com/XvltRTt8ET

— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) January 29, 2020