توتنهام يريد تعميق جراح جاره اللندني ارسنال

لندن – يريد مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الاحتفاظ بسجله الرائع ضد ارسنال عندما يتواجهان على ملعب “وايت هارت لاين”، في دربي شمال لندن الاحد ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وسيلعب توتنهام امام ألفين من انصاره بعد السماح بعودة عدد محدد في المدرجات في بعض المدن وذلك للمرة الاولى منذ اذار/مارس الماضي وتفشي فيروس كورونا المستجد.

We have produced an online guide to safely attending reduced capacity matches at Tottenham Hotspur Stadium. We can’t wait to welcome our fans back home! 💙#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 4, 2020

ولم يخسر مورينيو سوى مباراة واحدة من اصل 17 في مواجهة ارسنال على رأس الجهاز الفني لاندية تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، كما انه لم يخسر اي مباراة بيتية في اي مسابقة امام “المدفعجية”.

ومنذ خسارته مباراته الافتتاحية على ارضه امام ايفرتون صفر-1، حافظ سبيرز على سجله خاليا من الهزائم محليا في تسع مباريات ويتصدر الترتيب بفارق الاهداف عن ليفربول حامل اللقب الموسم الماضي.

ويدخل توتنهام المباراة منتشيا ببلوغه الدور الـ32 من مسابقة دوري ابطال اوروبا اثر عودته من لاسك لينتس النمسوي بالتعادل 3-3، في مباراة غاب عنها هدافه هاري كاين لاصابة طفيفة، لكن مورينيو اعرب عن امله في ان يكون جاهزا لخوض الدربي.

في المقابل، يعاني ارسنال كثيرا حيث خسر 5 مباريات من اصل 10 خاضها حتى الان كان آخرها على ارضه امام ولفرهامبتون 1-2 في الجولة الماضية.

سجل هدفين فقط في اخر ست مباريات، في ظل صيام هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ عن زيارة الشباك منذ هدفه من ركلة جزاء في مرمى مانشستر يونايتد اواخر تشرين الاول/اكتوبر. ويحتل ارسنال المركز الرابع عشر حاليا.

وحقق ارسنال الخميس فوزا معنويا في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” على رابيد فيينا النمسوي 4-1، في مجموعة ضمن صدارتها.

وأكد مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا الذي احتفل هذا الاسبوع بذكرى مرور سنة على توليه مهمة الاشراف على فريقه خلفا لمواطنه أوناي ايمري بأنه لا يخشى الاقالة من منصبه بقوله بعد الخسارة أمام ولفرهامبتون وقال في هذا الصدد “في اليوم الذي قررت فيه دخول معترك التدريب، كنت مدركا بانه في احد الايام ستتم اقالتي او ارحل عن النادي” مشيرا الى انه “لست قلقا بهذا الشأن”.

واضاف “همي الوحيد هو استخراج افضل ما لدى اللاعبين، ان اقوم بتقديم افضل خدمات للفريق وتطوير نفسي”.

وتابع “ادرك جيدا انه في هذه المهنة، ستتم اقالتي في احد الايام لكني لا ادري متى سيحصل هذا الامر”.

ويستضيف ليفربول ولفرهامبتون على ملعب “انفيلد” في مباراة سيفتقد فيها الاخير خدمات مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس الذي خضع لعملية جراحية، اثر كسر في الجمجمة تعرض له خلال حادث اصطدام مع مدافع ارسنال البرازيلي دافيد لويز ولم تعرف المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

وكان ولفرهامبتون تخلى عن جناحه البرتغالي ديوغو جوتا الى ليفربول مطلع الموسم الحالي مقابل 55 مليون دولار ونجح سريعا في فرض نفسه في صفوف فريقه الجديد، بتسجيله 9 اهداف في اول 15 مباراة له في مختلف المسابقات، لدرجة بأنه بدأ ينافس جديا على مركز اساسي له على حساب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأشاد به مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين ووصفه بأنه “أفضل تعاقد لهذا الموسم” بقوله لشبكة “بي تي” البريطانية “لم يكن احد يتوقع ان يتأقلم بهذه السرعة. لقد فاجأني بسرعته، كما انه يسجل الاهداف بقدميه اليمنى واليسرى وبرأسه. لم يكن احد يتوقع ان يظهر علو كعبه بهذا الشكل”.

ويريد تشلسي مواصلة الضغط على ثنائي الصدارة عندما يستضيف ليدز.

ويبدو أن مدرب فريق غرب لندن فرانك لامبارد نجح في ايجاد التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم والذي كان يفتقده الفريق في مطلع الموسم عندما تلقت شباكه الكثير من الاهداف.

وابرز دليل على ذلك، دخول مرماه هدف واحد في اخر خمس جولات في الدوري المحلي ويعود ذلك الى التفاهم الكبير بين المدافعين الفرنسي كورت زوما والبرازيلي المخضرم تياغو سيلفا بالاضافة الى تألق الحارس الجديد السنغالي ادوار مندي القادم اليه هذا الموسم من رين.

وفي ابرز المباريات الاخرى، يستضيف وست هام على الملعب الاولمبي في لندن مانشستر يونايتد في حين يلتقي مانشستر سيتي مع فولهام. – (أ ف ب)