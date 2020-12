توتنهام يريد تعميق جراح جاره اللندني ارسنال

لندن – يريد مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الاحتفاظ بسجله الرائع ضد ارسنال عندما يتواجهان على ملعب “وايت هارت لاين”، في دربي شمال لندن الاحد ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وسيلعب توتنهام امام ألفين من انصاره بعد السماح بعودة عدد محدد في المدرجات في بعض المدن وذلك للمرة الاولى منذ اذار/مارس الماضي وتفشي فيروس كورونا المستجد.

