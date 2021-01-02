توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات

لندن – استعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوزه الثمين والأول في خمس مباريات على ضيفه ليدز يونايتد 3-0، أمس السبت في المرحلة السابعة عشرة من بطولة انجلترا في كرة القدم.

ويدين توتنهام بفوزه إلى ثنائيه الهجومي الضارب قائده هاري كاين الذي افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 29، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي أضاف الثاني بعد تمريرة حاسمة من الأول (43)، فيما سجل المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد الثالث بضربة رأسية (50).

ورفع سون غلته إلى 100 هدف مع توتنهام في مختلف المسابقات وإلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، وكاين إلى 10 أهداف هذا الموسم وإلى 169 هدفا في مختلف المسابقات مع فريقه منذ بدايته معه في أيلول (سبتمبر) 2015. وساهمت شراكة الثنائي كاين وسون في 13 هدفا للنادي اللندني أكثر من أي ثنائي في موسم واحد في الدوري.

وهو الفوز الأول لتوتنهام بعد تعادلين وخسارتين وتحديدا منذ تغلبه على جاره اللندني أرسنال 2-0 في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والثامن هذا الموسم.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة وانتزع المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف من ليستر سيتي الذي يحل ضيفا على نيوكاسل اليوم الأحد، وايفرتون الذي خسر أمام وست هام 0-1 أول من أمس الجمعة في افتتاح المرحلة، مع مباراة مؤجلة ضد فولهام كانت مقررة الاربعاء الماضي وذلك بسبب حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأخير والتي ارتفعت صباح السبت وأدت الى تأجيل مباراته ضد مضيفه بيرنلي التي كانت مقررة اليوم.

في المقابل، توقفت صحوة ليدز يونايتد عند فوزين متتاليين، آخرهما كان كاسحا على مضيفه وست بروميتش البيون 5-0 الثلاثاء، فمني بخسارته الثامنة ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان ليدز يونايتد البادئ بالتهديد والاقرب لافتتاح التسجيل عبر المقدوني إزغيان أليوسكي بتسديدة من مسافة قريبة (4).

وانتظر توتنهام الدقيقة 15 لتهديد مرمى ضيوفه بتسديدة قوية لكاين من مسافة قريبة فوق العارضة (15)، وأخرى للاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ بين يدي الحارس الفرنسي إيلان ميلييه (21).

وحصل توتنهام على ركلة جزاء اثر عرقلة الهولندي ستيفن بيرغفين داخل المنطقة من أليوسكي، فانبرى لها الاختصاصي كاين بيمناه في منتصف المرمى مفتتحا التسجيل (29).

وهو الفريق الـ30 الذي ينجح كاين في هز شباكه في الدوري الممتاز في إنجاز للاعب انكليزي.

وأهدر بيرغفين فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الويلزي بن ديفيس فاستدار حول نفسه امام المرمى وسددها قوية بيمناه فوق العارضة (35).

وكاد جاك هاريسون يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (41). وعزز سون تقدم توتنهام بهدف ثان عندما استغل تمريرة من كاين داخل المنطقة تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (43).

وأنقذ ميلييه مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لمواطنه تانغي ندومبيلي وحولها إلى ركنية انبرى لها سون وسجل منها الدفيريلد الهدف الثالث بضربة رأسية (50).

وتابع بيرغفين مسلسل اهدار الفرص عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من سون فتوغل داخلى المنطقة وسددها في جسم ميلييه (61). وخسر توتنهام جهود مدافعه الايرلندي مات دوهيرتي لطرده بالانذار الثاني (90+2). -(أ ف ب)