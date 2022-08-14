توتنهام يعادل جاره تشيلسي بعد معركة كروية

نجح توتنهام هوتسبير بفرض التعادل في اللحظات الأخيرة على جاره ومستضيفه تشيلسي 2-2 الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي عبر مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي 19، لكن توتنهام عادل بواسطة الدانماركي بيير إميل هوبيرغ 68.

بدوره لاعب تشيلسي رييس جايمس أعاد التقدم سريعاً للبلوز 77.

وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أدرك هاري كاين التعادل لتوتنهام 90+6.

وصار في رصيد فريق المدرب الألماني توماس توخيل 4 نقاط، وكذلك بالنسبة لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي. علماً أن المدربان طردا بعد مشادة ثانية قوية بينهما في نهاية اللقاء والتي بدأيت بعد هدف توتنهام الأول.

وكان تشيلسي استهل موسمه بفوز غير مقنع خارج أرضه على إيفرتون 1-0 الأسبوع الفائت، فيما قدم توتنهام أداء مميزًا في الانتصار 4-1 على ضيفه ساوثهامبتون.

وكانت أولى الفرص عبر الألماني كاي هافيرتز الذي وصلته الكرة بتمريرة خلفية جميلة من رحيم ستيرلينغ سددها زاحفة من الجهة اليمنى للمنطقة، أبعدها الحارس الفرنسي هوغو لوريس برجله الى ركنية (19).

ومن الكرة الناتجة عنها، سجل كوليبالي الوافد هذا الموسم من نابولي الإيطالي هدف التقدم بطريقة رائعة على الطائر بيمناه من منتصف المنطقة بعد أن نفذها كوكوريا (19).

وأتيحت الفرصة الوحيدة في الشوط الأول لتوتنهام بعد أن رفع كاين كرة طويلة خلف المدافعين إلى راين سيسينيون الذي توغل الى داخل المنطقة من الجهة اليسرى وسددها قوية تصدى لها الحارس السنغالي إدوار مندي (22).

وسيطر الـ”بلوز” على مجريات الشوط الأول فيما لم يظهر توتنهام بالمستوى الذي قدمه في المباراة الأولى.

ومع انطلاق الثاني، أتيحت أولى الفرص للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بعد أن سدد من زاوية ضيقة داخل المنطقة بيسراه تصدى لها مندي (48).

ودفع كونتي بمهاجمه الجديد البرازيلي ريشارليسون الذي غاب عن اللقاء الافتتاحي لإيقافه مباراة واحدة على خلفية إلقاء شعلة نارية التقطها على أرض الملعب باتجاه مدرجات ملعب “غوديسون بارك” عقب تسجيله هدف الفوز على تشيلسي مع فريقه السابق إيفرتون الموسم الماضي.

وانتظر تشيلسي لمرور ربع ساعة ليشكل خطراً عبر ستيرلينغ الذي كان في موقع مؤات داخل المنطقة، لكنه سددها فوق العارضة (61). ولعب توتنهام الكرة سريعًا ووصلت بين المدافعين إلى كاين الذي أهدرها بطريقة غريبة من داخل المنطقة عندما سددها زاحفة الى يمين مندي مرت بحانب القائم.