توتنهام يُعيد تمويل ملعبه الجديد بتكلفة 720 مليون يورو

لندن – انتهى نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي من عملية إعادة تمويل ملعبه الجديد بقيمة 637 مليون جنيه إسترليني (720 مليون يورو)، ولن يؤثر هذا على سياسته في الحصول على صفقات جديدة.

وسيسدد النادي أغلبية هذه القيمة على مدار الـ23 عاما المقبلة بفائدة قيمتها 2.66%، وبهذا سيقوم النادي بالسداد على أطول مدة ممكنة وبأقل نسبة للفائدة.

Club Refinances Construction Debt — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 20, 2019

وانتقل “السبيرز” إلى ملعبه الجديد في أبريل (نيسان) الماضي عقب تأخير افتتاحه لعدة مرات. ولم يضم فريق الكرة أي لاعب جديد لصفوفه خلال فترتين بسوق الانتقالات بسبب التكاليف الباهظة التي احتاجها الملعب.

وهذا الصيف، استثمر النادي في شراء لاعبين جدد أمثال الفرنسي تانجي ندومبيلي والإنجليزي ريان سيسيجنون والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بتكلفة قاربت الـ120 مليون يورو.

وأعلن دانييل ليفي مالك نادي توتنهام، عن خبر تمويل الملعب الجديد من خلال صحيفة (فاينانشال تايمز) اليومية، مؤكدا أن هذا الأمر لن يؤثر في طريقة إدارة النادي أو الانتقالات على المدى القريب. (إفي)