توتير إسرائيلي للأجواء الحدودية اللبنانية ليلا

بيروت- شهدت المنطقة الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا شديدا ليلا، بعدما قصف الجيش الاسرائيلي عددا من المناطق اللبنانية واطرافها بالقذائف الحارقة بالتزامن مع تحليق طائرات اسرائيلية من دون طيار في أجواء المنطقة.

وقال مصدر امني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، “ان التوتر بدأ عند اعلان الجيش الاسرائيلي عن حدث أمني فيما لم يصدر عن الجانب اللبناني اية معلومات ولم يسجل اي حادث”.

واضاف ان الجيش الاسرائيلي اطلق من مواقعه في سفوح الجولان قذائف ضوئية في أجواء المنطقة المقابلة لبلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان، وتسببت بنشوب حريق قبالة بلدة ميس الجبل، كما أطلق قذائف ضوئية في أجواء مستعمرة المنارة، ثم القى قذائف فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا، كما قام بعملية تمشيط واسعة للمنطقة بالأسلحة الرشاشة.

وقال الجيش اللبناني في بيان، “خرقت طائرتا استطلاع إسرائيليتان الأجواء اللبنانية ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرتا من فوق بلدتي عيترون ويارون”.-(بترا)