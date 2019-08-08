توجه حكومي لتغريم شركات الطيران عند تأخير الرحلات

عمان- ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية في اجتماع لها، اليوم الخميس، برئاسة رئيسها خالد أبو حسان حركة ومواعيد الطائرات في مطارات المملكة.

وقال ابو حسان خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار والنواب: حسن العجارمة ومجحم الصقور وعبدالله القرامسة، ووزير النقل انمار الخصاونة، ونائب رئيس مجلس المفوضين مفوض سلامة وامن المطار صالح العموش ان هذا الاجتماع نخصص لبحث جاهزية المطارات في المملكة لاستقبال الطائرات، مؤكدًا ضرورة رفع الخدمة المقدمة للمسافر الأردني والسائح.

وشدد على أهمية محاسبة شركات الطيران التي تتأخر عن مواعيد رحلاتها، وانتظار المسافرين ساعات طويلة في المطار، مشيرًا إلى أن الأردن ملتزم بالمعايير العالمية بهذا الشأن.

من جهته، تساءل البكار عن مدى صحة الأحاديث المتداولة عن منع عدد من شركات الطيران الأردنية من الهبوط والاقلاع في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن شركات الطيران الأردنية رافد أساسي للاقتصاد الوطني، لكن سلامة وأمن المواطن ضرورية جدًا.

بدورهما، دعا العجارمة والصقور إلى أهمية متابعة الملاحظات حول شركات طيران والوقوف عليها، وضرورة عدم التأخر على المواطنين في المطارات.

من ناحيته، أكد الخصاونة ان الوزارة شكلت لجنة لمتابعة قضية الطائرة التي حصل فيها خلل فني مؤخرا، حيث سيتم تزويد اللجنة بنتائج التحقيق، لافتًا إلى أن كل المطارات الأردنية مجهزة بإجراءات السلامة العامة والأمنية.

وقال، إن مطار الملكة علياء الدولي استقبل العام الماضي حوالي 5ر8 مليون مسافر، وسيتم توسعة مطار ماركا لاستقبال لتمكينه من استقبال 5ر2- 3 ملايين مسافر سنويًا.

وبين الخصاونة أن المطارات تشهد حاليًا حركة نشطة، مشيرًا إلى أنه تم فتح “كاونترات” إضافية لاستقبال المسافرين والتسهيل عليهم.

وفيما أقر بتأخر عدد من شركات الطيران على المسافر الأردني لساعات طويلة، قال إنه “لا توجد تعليمات وأنظمة تعاقب على ذلك”، لكنه أكد أنه سيتم بعد عيد الأضحى المبارك إعداد نظام لمخالفة وتغريم الشركات التي تتأخر عن المواطنين، وستكون الغرامة لصالح المواطن.

من جانبه، نفى العموش منع عدد دول من الاتحاد الأوروبي لبعض شركات الطيران الأردنية من الهبوط والإقلاع من مطاراتها، مؤكدًا أنه لا يوجد شركات أردنية على القائمة السوداء في الاتحاد الأوروبي.

وقال، إن لدينا برنامجا للتفتيش على الطائرات القادمة للأردن ومدى ملاءمتها للمواصفات وشروط السلامة العامة، مشيرا الى أنه سيتم بعد عطلة العيد عرض نظام على اللجنة القانونية يتضمن حماية المسافر.-(بترا)