توجه حكومي لمعالجة ظاهرة التسول الإلكتروني

عمان– شكّل وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، مؤخراً، لجنة تضم موظفين مختصين بوزارة التنمية وقانونيين لتطوير التشريعات، ومعالجة ظاهرة التسول الإلكتروني المنتشرة بالمملكة مؤخراً.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف خريس، لـ”هلا أخبار”، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستعمل على مراجعة التعليمات والأنظمة المختصة بجمع التبرعات للوجوه الخيرية.

وأوضح خريس أن ذلك يأتي في ضوء تطور الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها.

وتعمل اللجنة حالياً على تطوير نظام جمع التبرعات لينسجم مع التطورات التكنولوجية، وبما يضمن الاستجابة لجميع المتغيرات التي ظهرت في بيئة العمل التطوعي والخيري، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة لجمعها وتلقيها سواء أكانت نقدية أو عينية، وفق خريس.

وأشار إلى أن النظام الذي تعمل عليه اللجنة، سيعالج عمليات التسول الإلكتروني وآلياته، وطرق مواجهته؛ نظرا لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.

وفي السياق، دعا خريس، المواطنين إلى ضرورة التأكد من وجود تصريح لجمع التبرعات يتضمن هدف الحملة والفئة المستهدفة منها وتاريخ الموافقة والبطاقة التعريفية لجامع التبرعات وان يحصل المتبرع على سند قبض بتبرعه مختوم بختم وتوقيع مديرية التنمية الاجتماعية.