توجه لإنشاء محطات لفحص كورونا في المراكز الصحية في المحافظات

محمود الطروانة

عمان – كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، عن توجه لإنشاء محطات خاصة بفحص كورونا مجانا، في مختلف المراكز الصحية التابعة للوزارة في كافة محافظات المملكة.

وقال المصدر لـ”الغد” إن الوزارة تدرس إنشاء هذه المحطات في ضوء الضغط الكبير على فرق التقصي الوبائي، والحاجة إلى التخفيف عنها، في ظل الانتشار المجتمعي للوباء.

وأوضح أن إنشاء المحطات سيعتمد على عدد السكان في كل منطقة، بحيث يمكن مراجعتها بأسرع وقت، وللتسهيل في استخراج النتائج.

وقال إن المحطات ستكون مربوطة إلكترونيا مع المختبرات المركزية في وزارة الصحة.

وفي السياق، أعلن المصدر نفسه، أنه سيتم توزيع 200 جهاز “آيباد” على أعضاء فرق التقصي الوبائي، بحيث تكون مربوطة إلكترونيا مع المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة، وذلك لغايات تسهيل عملهم.