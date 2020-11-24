توجه لتخفيض كلف فحص كورونا وتحديدها من 25-30 دينارا

عمان – كشف مصدر عن قرار حكومي مرتقب لإعلان تخفيض أسعار فحوصات الكشف عن فيروس كورونا PCR في المختبرات الخاصة.

وقال المصدر ، الثلاثاء، إن تفاهمات توصلت إليها وزارة الصحة مع أصحاب المختبرات بحيث تخفّض كلف الفحص لتحدد ما بين 25 – 30 دينارا.

ولفت إلى أن تحديد الأسعار من 25 -30 دينارا ضمن هذه التكلفة يعود للمختبر المعني بإجراء الفحوصات، وبهدف التسهيل على المواطنين لإجراء الفحوصات بشكل أكبر والذي سيساعد بحصر مناطق الوباء وتخفيض سرعة انتشار الإصابات.

وكانت أسعار الفحوصات في المختبرات الخاصة تتراوح بين 35-70 ديناراً؛ وذلك بحسب سرعة إنجاز تلك الفحوصات واستخراج نتائجها.(هلا أخبار)